Певица Анна Седокова заговорила о питании после критики за лишний вес

Певица Анна Седокова ответила поклонникам, критикующим ее за лишний вес. Артистка заявила, что причиной ненужных килограммов стало лечение от крапивницы. К этому добавилась травма ноги. Однако певица не сидит сложа руки и работает над тем, чтобы похудеть.

Седокова рассказала, что сбросила три килограмма. Все благодаря питанию – спортом пока заниматься нельзя.

Артистка придерживается жесткого интервального голодания: она ест один сытный салат в день. Ее организм уже привык «ждать и терпеть», шутит исполнительница.

Седокова исключила алкоголь, пьет витамины и добавки. Об этом сообщает Super.ru.

Ранее певица на время пропала из соцсетей, но потом показала себя с красными пятнами на теле и опухшим лицом. Седокова описала болезнь фразой «из красивой женщины превращаешься в Шрека». Она говорила, что чувствовала, будто весила «100 тонн».