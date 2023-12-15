Певица Анна Седокова высказалась о рождении детей и заморозке яйцеклеток

Певица и многодетная мама Анна Седокова призвала девушек не торопиться с рождением детей. Она выразила уверенность, что для каждой беременности должен наступать в свой определенный момент.

«Я всегда говорю, что самое важное, с 25 лет, а лучше и с 20, — идите заморозьте свои яйцеклетки. Это самое главное, что вы должны сделать. Потому что у вас они будут лежать, а вы будете спокойно себе строить отношения», — сказала Седокова в подкасте «Я сильная, я справлюсь» на RuTube.

При этом 40-летняя артистка подчеркнула, что ей этот способ не пригодился, потому что во всех отношениях с мужчинами она беременела естественным путем.

«У меня просто все время так получалось, что я беременна. Я такой природы, у меня все время получалось. И я в этом органична, это мое амплуа», - похвасталась Анна, добавив, что она очень влюбчивая.

Напомним, Седокова родила троих детей от разных мужчин. Старшая дочь певицы появилась на свет в браке с футболистом клуба «Динамо» Валентином Белькевичем. Отцом средней дочери Моники стал менеджер «Формулы-1» Максим Чернявский. Младший сын Гектор появился на свет в отношениях с Артемом Комаровым. Двое детей живут вместе с певицей и ее новым мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, а средняя дочь Моника - с отцом в США.

Ранее Анна Седокова призналась, что журналисты часто обращаются к ней с просьбой раскрыть скандальные детали сотрудничества с продюсером и композитором Константином Меладзе. Артистка работала с ним два года, когда была в составе группы «ВИА Гра».