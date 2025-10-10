Певица Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной и обнимала его весь вечер

Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной и обнимала его весь вечер. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялась закрытая премия ресторанов «Плавно», которую посетили многие звезды. Внимание журналистов привлекла Анна Седокова, которая вышла в свет с незнакомцем. По информации источника, певица выглядела влюбленной: она обнимала спутника со спины и что-то шептала ему на ухо. Все это происходило под живое исполнение Алсу.

Кроме того, Анна запретила сотрудникам СМИ ее снимать. Увидев мужчину с камерой, артистка выхватила у него телефон из рук.

До мероприятия певица выложила в соцсеть фото из кинотеатра, где, вероятно, отдыхала с новым спутником.

На данный момент личность предполагаемого возлюбленного Анны держится в секрете. Чем он занимается — тоже неизвестно.

Напомним, не так давно артистка признавалась, что мечтает об отношениях без эмоциональных качелей.

