Певица Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной и обнимала его весь вечер
© Starface.ru
Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной и обнимала его весь вечер. Об этом сообщает StarHit.
В Москве состоялась закрытая премия ресторанов «Плавно», которую посетили многие звезды. Внимание журналистов привлекла Анна Седокова, которая вышла в свет с незнакомцем. По информации источника, певица выглядела влюбленной: она обнимала спутника со спины и что-то шептала ему на ухо. Все это происходило под живое исполнение Алсу.
Кроме того, Анна запретила сотрудникам СМИ ее снимать. Увидев мужчину с камерой, артистка выхватила у него телефон из рук.
До мероприятия певица выложила в соцсеть фото из кинотеатра, где, вероятно, отдыхала с новым спутником.
На данный момент личность предполагаемого возлюбленного Анны держится в секрете. Чем он занимается — тоже неизвестно.
Напомним, не так давно артистка признавалась, что мечтает об отношениях без эмоциональных качелей.
Ранее певица Анна Седокова сообщила, что ее не страшит участь остаться одинокой. Подробности читайте в этой новости.