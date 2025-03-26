Певица Анна Седокова вместе с подругой отметила выход новой песни

Недавно Анна Седокова записала новую песню, в которой отразила переживания по поводу утраты экс-супруга Яниса Тиммы. Артистка, которая постепенно приходит в себя после пережитого стресса, отметила выход трека с подругой.

Экс-солистка «ВИА Гры» провела время с подругой в ресторане. Они поели, поболтали и выпили красного вина. Судя по всему, у Анны налаживается настроение после смерти баскетболиста.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец баскетболиста уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Артистке уже предлагали рассказать о личной утрате в интервью и даже готовы были заплатить 10 млн рублей, но она отказалась, пояснив это тем, что лучше всего ей удается выразить чувства в музыке. Поэтому Седокова решила записать новую, лиричную песню.