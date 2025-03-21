Седокова поделилась фрагментами песни, посвященной Янису Тимме

Российская певица Анна Седокова показала отрывки из новой песни, посвященной ее покончившему с собой мужу Янису Тимме. Композицию она решила озаглавить «Ешь. Люби. Молись».

«Мне показалось правильным рассказать все, что я чувствовала, в своей музыке. Ведь это всегда было моим лекарством. Я надеюсь, она станет и вашим, ведь после самой темной ночи обязательно наступит рассвет», — написала исполнительница в социальных сетях.

Седокова также заявила, что написание песни дало ей ответы «на многие вопросы».

Ранее мы писали о том, что Седокова, восстановившая после самоубийства Тиммы, снялась в облегающем кружевном платье. Певица также возобновила участие в телешоу и стала встречаться с друзьями.