Опубликовано 21 марта 2025, 11:301 мин.
Седокова поделилась фрагментами песни, посвященной Янису Тимме
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Российская певица Анна Седокова показала отрывки из новой песни, посвященной ее покончившему с собой мужу Янису Тимме. Композицию она решила озаглавить «Ешь. Люби. Молись».
«Мне показалось правильным рассказать все, что я чувствовала, в своей музыке. Ведь это всегда было моим лекарством. Я надеюсь, она станет и вашим, ведь после самой темной ночи обязательно наступит рассвет», — написала исполнительница в социальных сетях.
Седокова также заявила, что написание песни дало ей ответы «на многие вопросы».
Ранее мы писали о том, что Седокова, восстановившая после самоубийства Тиммы, снялась в облегающем кружевном платье. Певица также возобновила участие в телешоу и стала встречаться с друзьями.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин