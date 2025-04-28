«Понимаю, что пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова пожаловалась на хейтеров
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Анна Седокова пожаловалась на хейтеров, из-за которых не уделяет внимание сыну. Об этом стало известно из соцсетей.
Певица Анна Седокова вышла на связь и рассказала, что из-за большого количества хейтеров вынуждена постоянно им отвечать. В один из таких моментов певица находилась на площадке вместе с сыном Гектором. Седокова призналась, что так увлеклась перепиской с недоброжелателем, что не обращала внимания на сына.
«Решила ответить на какой-то коммент о моей жизни от очередного агрессора. Сын подбегает и спрашивает, почему я не смотрю, как он забивает голы? Я говорю ему: секунду, сейчас отвечу и посмотрю. Сижу пишу ответ и опять пропускаю его гол», - рассказала она.
В итоге певица заблокировала хейтера и заявила, что больше не будет разменивать время с сыном на споры с незнакомцами в Сети.
«Я понимаю, что пропускаю главное в жизни. Просто блокирую человечка. Потому что один великий человек сказал "когда нужно объяснять, то не нужно объяснять"», - добавила она.
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