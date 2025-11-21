Певица Анна Седокова провела ночь в караоке и забыла разбудить сына в школу

Певица Анна Седокова провела ночь в караоке и наутро забыла разбудить сына в школу. Артистка показала разбросанные по дому туфли и букет роз.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях звезды.

Седокова показала конфетти, прилипшие к ней в заведении, и розы. Она отметила, что не могла вернуться из заведения без шикарных букетов.

После бурной ночи звездная мама проспала и забыла разбудить сына в школу. Зато Седоковой пришла в голову идея делать горячительные напитки. Анна даже нашла партнеров в этом, как она заявила, непростом деле.

Ранее 20-летняя дочь Седоковой сообщила о тяжелом расставании. Девушка призналась, что в один момент потеряла интерес к жизни и желание чем-либо заниматься.