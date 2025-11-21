Опубликовано 21 ноября 2025, 16:501 мин.
Певица Анна Седокова провела ночь в караоке и забыла разбудить сына в школу
© Starface.ru
Певица Анна Седокова провела ночь в караоке и наутро забыла разбудить сына в школу. Артистка показала разбросанные по дому туфли и букет роз.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях звезды.
Седокова показала конфетти, прилипшие к ней в заведении, и розы. Она отметила, что не могла вернуться из заведения без шикарных букетов.
После бурной ночи звездная мама проспала и забыла разбудить сына в школу. Зато Седоковой пришла в голову идея делать горячительные напитки. Анна даже нашла партнеров в этом, как она заявила, непростом деле.
Ранее 20-летняя дочь Седоковой сообщила о тяжелом расставании. Девушка призналась, что в один момент потеряла интерес к жизни и желание чем-либо заниматься.