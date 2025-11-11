Певица Анна Седокова намекнула, что начала встречаться с футболистом «Спартака»

Певица Анна Седокова намекнула, что встречается с футболистом «Спартака». Артистка опубликовала фото в мерче команды.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash на спорте.

Источник обратил внимание на публикацию Седоковой в брендированной продукции ФК и с двумя корзинами красных роз. В подписи к фото говорилось: «В любви никогда ничего не чётко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И всё равно, сколько тебе лет — 18 или 66».

До этого исполнительница сообщила, что ей и дочери писал футболист «Динамо». Артистка отмечала: в соцсетях спортсмен строит из себя примерного семьянина, а на деле – уделяет внимание другим женщинам.

Ранее Седокова жаловалась, что к ней вернулась крапивница. Певица рассказывала: опухает лицо, жжет все тело. Артистка много лет борется с заболеванием и думала, что крапивница ушла навсегда. Седокова сделала укол – благодаря медикаментам она смогла посетить концерт Вани Дмитриенко. «Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо», - делилась исполнительница.