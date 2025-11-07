«Опухает все лицо»: Анна Седокова рассказала о вернувшейся к ней болезни

Анна Седокова рассказала, что к ней вернулась крапивница. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова пожаловалась на обострение хронического заболевания — певицу мучает крапивница. В блоге она выложила фотографию с покраснениями на коже.

«Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Уколола вчера свой укол», — рассказала она.

Седокова поделилась, что медикаменты ей помогли и она смогла сходить на концерт Вани Дмитриенко. Певица понадеялась, что болезнь на этот раз отступит надолго.

«Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо», — добавила знаменитость.

