Певица Анна Нетребко сообщила, что стала жертвой мошенников вслед за Долиной

Певица Анна Нетребко сообщила, что стала жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной. Артистка пожаловалась на действия злоумышленников в соцсети.

Отдых Анны в Австрии омрачился неприятным событием. Как выяснилось, мошенники создали от ее имени аккаунты с целью обмана. Певица призвала поклонников к бдительности и попросила не верить фейкам.

«Мои дорогие друзья! Появилось очень много фальшивых аккаунтов с моим именем, и люди общаются от моего лица с вами, отвечают на вопросы. Не верьте! Это неправда! У меня только один аккаунт, все остальное фальшиво», — высказалась знаменитость.

Напомним, что летом 2024 года жертвой мошенников стала и Лариса Долина. Певица продала квартиру в Москве и все вырученные средства перевела на счет злоумышленников.

Ранее Лариса Долина заявила, что ее невозможно сломать после инцидента с мошенниками. Подробности читайте в этой новости.

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