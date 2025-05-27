Певица Анна Нетребко снялась с особенным сыном в Берлинском зоопарке

Оперная певица Анна Нетребко снялась в особенным сыном в Берлинском зоопарке. Она поделилась кадрами у себя в соцсетях.

Женщина и ее 16-летний наследник позировали рядом с фонтаном. Подписчики отметили, что сын певицы Тьяго вырос и стал настоящим мужчиной. Он был одет в джинсы, футболку с различными принтами и рубашку. Анна же примерила яркое платье и джинсовую куртку.

Исполнительница не скрывает диагноз сына и открыто говорит о воспитании особенного ребенка. Известно, что Тьяго учится в венской школе, успешно развивается и не отстает от сверстников.

Певица убеждена, что детям с аутизмом нужны не медикаменты, а любовь и забота. Напомним, что она родила наследника от уругвайского баритона Эрвина Шротта, с которым они не были женаты. В 2013 они расстались, а через два года Нетребко вышла замуж за коллегу Юсифа Эйвазова.

26 июня 2024 года супруги объявили о разводе, сохранив дружеские отношения. Эйвазов неоднократно подчеркивал, что считает Тьяго родным и продолжает участвовать в его воспитании. Нетребко поддерживает их общение.

Ранее мы писали о том, что уехавшую из России оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск.