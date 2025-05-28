Певица Анна Нетребко привлекла внимание фотографов своим видом в центре Берлина

Оперная певица Анна Нетребко привлекла внимание, прогуливаясь по центру Берлина в стильном образе с мини-юбкой. Вместе с сестрой Натальей Эскильдсен звезда сделала несколько снимков на фоне Кафедрального собора, где уже в июле выступит в дуэте со своим бывшим мужем Юсифом Эйвазовым. Она привлекла внимание фотографов.

Поклонники заметили, что после развода Нетребко стала более раскрепощенной — недавно она опубликовала откровенный кадр, позируя в костюмерной, прикрывшись лишь меховой игрушкой. Кроме того, поклонники предположили, что певица использует популярный препарат для похудения.

Нетребко заявила хейтерам, что ее «задолбали» этими вопросами, и посоветовала всем «жить натурально».

Напомним, что 26 июня 2024 года Анна и Юсиф официально объявили о расставании, назвав это решение тяжелым, но необходимым. Несмотря на личные перемены, творческие планы звезд остаются неизменными — вскоре они вновь выйдут на одну сцену.

Ранее мы писали о том, что Анна Нетребко снялась с сыном в зоопарке Берлина.