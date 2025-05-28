НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 мая 2025, 16:10
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Певица Анна Нетребко привлекла внимание фотографов своим видом в центре Берлина

Анна Нетребко в мини-юбке появилась в центре Берлина в окружении фотографов.
Певица Анна Нетребко привлекла внимание фотографов своим видом в центре Берлина

© Armin Weigel/DPA/East News

Оперная певица Анна Нетребко привлекла внимание, прогуливаясь по центру Берлина в стильном образе с мини-юбкой. Вместе с сестрой Натальей Эскильдсен звезда сделала несколько снимков на фоне Кафедрального собора, где уже в июле выступит в дуэте со своим бывшим мужем Юсифом Эйвазовым. Она привлекла внимание фотографов.

Поклонники заметили, что после развода Нетребко стала более раскрепощенной — недавно она опубликовала откровенный кадр, позируя в костюмерной, прикрывшись лишь меховой игрушкой. Кроме того, поклонники предположили, что певица использует популярный препарат для похудения.

Нетребко заявила хейтерам, что ее «задолбали» этими вопросами, и посоветовала всем «жить натурально».

Напомним, что 26 июня 2024 года Анна и Юсиф официально объявили о расставании, назвав это решение тяжелым, но необходимым. Несмотря на личные перемены, творческие планы звезд остаются неизменными — вскоре они вновь выйдут на одну сцену.

Ранее мы писали о том, что Анна Нетребко снялась с сыном в зоопарке Берлина.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Анна Нетребко
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Берлин