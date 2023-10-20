Певица Анна Калашникова заморозила яйцеклетки и задумалась о родах в 50 лет, об этом сообщает Kp.ru.

Анна Калашникова призналась, что мечтает о втором ребенке. Сейчас звезда воспитывает 8-летнего сына. Однако несмотря на желание, мужчины рядом с Калашниковой пока нет. Чтобы успеть родить ребенка, она решила заморозить яйцеклетки по примеру коллеги Анны Семенович.

«Я слышала, что Аня Семенович заморозила свои яйцеклетки. И я вдохновилась ее примером. У меня есть сынишка Даня, но мне хочется ещё дочку. Или двойняшек! Правда пока не знаю, когда смогу это осуществить. Поэтому, чтобы не упустить время, заморожу яйцеклетки», — рассказала она.

По словам Калашниковой, она на днях прошла необходимую процедуру в одной из столичных клиник. Теперь артистка не беспокоится о будущих родах.

«Теперь, если захочу, даже в 50 лет смогу родить любимому двойняшек», — отметила певица.

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