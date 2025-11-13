Певица Анна Калашникова сделала ремонт на балконе по цене квартиры в Москве

Певица Анна Калашникова сообщила, что закончила ремонт в новой квартире. Один только балкон ей обошелся в сумму, равную стоимости квартиры в Москве.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Известно, что площадь жилья первоначально была чуть больше 200 квадратных метров. Калашникова увеличила ее до 313.

«Самым сложным стал дорогостоящий балкон в сто квадратных метров. Просто стоимость целой квартиры в Москве ушла на один лишь ремонт балкона. Но вы не представляете, как классно стало с новым балконом: тепло, хорошо и тихо», - поделилась певица.

Она рассказала, что под окнами ходит трамвай – транспорт было слышно даже на верхних этажах. Калашникова застеклила и утеплила балкон, сделала крышу над ним.

«В итоге к моим 213 квадратам квартиры добавилось 100 квадратов балкона. По сути — продолжение квартиры. На этом балконе уже разместились шкафы, техническая подсобка, где хранится уборочный инвентарь, всевозможные банки-склянки», - поделилась исполнительница.

Калашникова пожалела, что не сделала больше гардеробную. У певицы и ее ребенка много вещей.

