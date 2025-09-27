«Цепкие лапы»: Калашникова заявила, что экс-жена Диброва пять лет тайно встречается с бизнесменом

Анна Калашникова заявила, что экс-жена Дмитрия Диброва пять лет тайно встречается с бизнесменом Романом Товстиком. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

На презентации нового сезона СТС телеведущая сделала громкое заявление о личной жизни Диброва. По ее словам, жена Дмитрия якобы уже несколько лет состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Анна уверена, что роман начался ещё несколько лет назад.По словам Калашниковой, инвестиции Товстика в женский клуб Полины Дибровой стали не только поддержкой проекта, но и доказательством их близости.

«По подсчетам, отношения Полины с Романом Товстиком завязались в 2019–2020 годах. Я убеждена, что уже тогда между "любовниками" была интимная связь, и бизнесмен не просто так вкладывался в женский клуб Дибровой», — рассказала она.

Калашникова также объяснила, почему, по ее мнению, Полина могла решиться на измену и новый роман.

«Я вижу, что Товстик посвежее, помоложе. Наверное, многое может… А в браке ей Полине не хватало реализации. Может быть, когда у Диброва начались проблемы со здоровьем, и он ушел с телевидения, начались сдвиги финансовые, был алкоголь… Может, в этот момент пошли конфликты в семье… Знаете, в этот момент женщина начинает на кого-то смотреть, а тут попадает в такие цепкие лапы», — заверила Анна.

Напомним, что слухи о личной жизни семьи Дибровых появились несколько месяцев назад, а накануне появились новости о их официальном разводе.

