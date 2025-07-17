Певица Анна Калашникова похвасталась подаренной сумкой за 3 миллиона рублей

Певице и телеведущей Анне Калашниковой подарили сумку стоимостью более 3 миллионов рублей. Об это она похвасталась Telegram-каналу «Звездач».

В разговоре с каналом, исполнительница призналась, что модный аксессуар от Hermes Birkin в насыщенном голубом цвете она получила от молодого человека. По ее словам, подарок оказался «недорогим».

Однако выяснилось, что сумка не такая уж и бюджетная. На ресейл платформах такая стоит 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Анна Калашникова запомнилась публике громким романом с Прохором Шаляпиным. Их отношения транслировались на всю страну. В начале апреля 2025 года знаменитость рассказала, что тайно вышла замуж. Тогда в Сети предположили, что ее избранником стал психолог Сергей Селезнев.

Ранее мы писали о том, что рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) на день рождения подарили болид «Формулы-3» стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Кроме того, исполнителю организовали закрытую вечеринку, посетителями которой стали певец Коста Лакоста, блогер Мария Миногарова и многие другие.