Певица Анна Asti выступила на концерте Лепса после скандала со слитыми фото

Певица Анна Asti в прошлом месяце попала в скандал: в Сеть попали ее интимные фото и видео. После этого 34-летняя артистка выступила с заявлением и попросила у поклонников и коллег поддержки. Недавно знаменитость вновь вышла на сцену.

Видео с ее выступлением публикует издание «Жара Media» в социальных сетях.

Asti выступила на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» 22 декабря в Live Арене. Анна вышла на сцену в черном облегающем комбинезоне с вырезом, украшенном стразами. Артистка закрутила волосы в локоны и сделала вечерний макияж с черными стрелками.

Накануне Анна Asti сообщила в своем микроблоге, что стала жертвой аферистов Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее смартфон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с мужем. По словам артистки, от нее требовали большую сумму денег, припугивая тем, что выложат интимные снимки с ее телефона в сеть.

Недавно звезда появилась на сцене после скандала со слитыми фото вместе со своим мужем. Он подарил Анне огромный букет красных роз.