Муж Анны Asti появился на сцене вместе с певицей после скандала с фото. Об этом сообщает Kp.ru.

12 декабря отгремел сольный концерт Анны Asti в Минске. Это выступление стало последним в ее шоу «Феникс». Уже в конце вечера на сцене неожиданно появился мужчина с огромным букетом алых роз — им оказался муж знаменитости.

Asti не ожидала появления мужчины, поэтому растерялась и чуть не уронила микрофон.

«Ну, почему ты всегда это делаешь? Он всегда так делает, а мне работать еще!» — едва не заплакав сказала певица.

Муж заявил в ответ, что любит ее. Под восторженные крики зрителей супруги обнялись.

Это первое совместное появление пары после скандала со слитыми фотографиями певицы.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Кудрявцева поддержала Анну Asti после слитых в сеть интимных фото.