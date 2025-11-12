Певица Анна Asti устроила гендер-пати на своем концерте по просьбе поклонницы

Певица Анна Asti устроила гендер-пати на своем концерте и помогла узнать пол ребенка беременной зрительнице. Она объявила, что родится девочка.

Соответствующий фрагмент шоу опубликовал Telegram-канал Rocket Mag.

Певица увидела плакат с надписью «Aнна Asti, помоги узнать пол ребёнка». Исполнительница согласилась помочь поклоннице с определением пола малыша.

«Не переживай, все будут любимыми. Хотите не хотите, а я всегда за девчат. У нас девочка. Потому что счастливые женщины рождаются…», - произнесла певица.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил о возможном уходе артистки из шоу-бизнеса. При этом он усомнился, что певица потеряет популярность.

Анна Asti на слова продюсера ответила, что «это какой-то бред». Она призвала не обращать внимание на слова Дворцова и заявила, что «не собирается никуда уходить».