Вика Цыганова заподозрила Анну Asti в служении дьяволу из-за оформления ее шоу

Певица Вика Цыганова заподозрила Анну Asti в служении дьяволу после использования огромного количества крестов, изображений с рогами и костюмов кровавого цвета на концерте. Она считает, что оформление площадки похоже на ритуал.

Мнение Цыгановой приводит издание «Абзац».

Певица напомнила Анне Asti слова святых отцов, которые говорили: «Кому ты служишь, тот тебе и заплатит». Цыганова отметила, что не знакома с творчеством артистки и только пару раз «слышала от нее фальшивые ноты». Исполнительница указала: «каждый выбирает дорожку сам», но служение дьяволу обернется для Анны слезами, считает артистка.

«Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет. Все это обернется для нее большими слезами», – сказала Цыганова.

Ранее она посоветовала блогеру Насте Ивлеевой «открыть свое сердце для Бога». При этом важно, говорит певица, чтобы это желание было искренним, а не для публики.