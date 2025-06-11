Певица Анна Asti пожаловалась на сильное переутомление из-за насыщенного графика

Певица Анна Asti призналась, что сильно устает из-за бешеного ритма жизни. Артистка так много работает, что иногда у нее не хватает времени даже на сон. Об этом сообщает Пятый канал.

Анна рассказала, что всю себя посвящает работе. Она записывает треки, дает концерты, интервью, посещает светские мероприятия и решает вопросы по собственному бренду.

«Меня спасает кофе, сразу могу сказать… Очень много работы, очень много моего непосредственно личного участия. Потому что все, что вы видите, все, что происходит даже в социальных сетях, делает часть команды, а часть делаю я лично своими ручками», - поделилась певица.

По признанию артистки, из-за работы она практически не бывает дома, поэтому не занимается бытовыми делами. Из-за переутомления и хронического недосыпа за Анну сильно переживают ее поклонники, так как такой ритм может привести к проблемам со здоровьем.

Сама же Asti отмечает, что не собирается останавливаться. Сейчас она одна из самых популярных певиц в стране, но при этом у нее нет звездной болезни. Артистка делилась, что может иногда даже спокойно ходить по улице, не скрывая внешность, так как она спокойно относится к тому, что кто-то ее узнает.

Ранее Марго Овсянникова сообщила о примирении с Анной Asti.