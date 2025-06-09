«Мы заканчиваем наш конфликт»: Марго Овсянникова сообщила о примирении с Анной Asti

Певица Марго Овсянникова сообщила о примирении с Анной Asti. Протеже Филиппа Киркорова напомнила, что в интервью исполнительница назвала ее малоизвестной певицей.

Марго посетила премьеру фильма «Больше чем футбол». На событии присутствовала корреспондент сайта «Страсти», она узнала подробности.

«Я договорилась со Стасом, Аниным мужем, что мы заканчиваем наш маленький конфликт. Потому что Аня дала интервью о том, что я пока малоизвестная певица. И даже не написала мое имя. Бумеранг прилетел очень быстро… А вот не надо меня обижать… Так как она меня пыталась зацепить, на дорожке МУЗ-ТВ я сказала, что взываю высшие силы, чтобы быть в топ-чартах. Ко мне подошел Стас, мы обсудили. Он говорит: "Зачем ты так делаешь? Зачем ты сказала про высшие силы?" Потому что не надо пытаться задеть и обидеть. Я всегда отвечу. Я просто съем», - сказала Овсянникова.

Также певица сообщила о ненависти со стороны артистки Люси Чеботиной. «Она не скрывает, что я ей не нравлюсь», - отметила Овсянникова.

«Мне передали, что Люся в интервью сказала: "Я не говорю, что я звезда номер один". Это так всех цепляет. И Анна Asti начала говорить в интервью, что она номер один. Ребят, придумайте что-то новенькое, а то столько номеров один развелось после меня», - добавила певица.