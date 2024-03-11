Певица Анна Асти объявила о переносе тура после ухода со сцены в слезах

Певица Анна Асти объявила о переносе мартовского тура. По словам артистки, это связано с сильной болью в ноге. Из-за проблем со здоровьем на последнем концерте исполнительница уходила со сцены в слезах.

Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

«Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога», - сообщила Асти.

Артистка понимает, что не сможет выдержать двухчасовые концерты и работать в настоящее время не получится.

«Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», - рассказала Асти.

Билеты на выступление останутся действительными. Сейчас представители артистки обсуждают новые даты концертов.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», - добавила исполнительница.

Асти пообещала решить вопрос со здоровьем в ближайшее время. Она объявила о готовности сделать еще одну операцию – артистке хочется забыть о боли.

Несколько дней назад сообщалось, что Асти возвращается на сцену после отмены из-за участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой.