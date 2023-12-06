Певица Анкудинова сообщила о подаренной Игорем Крутым квартире в Москве

Певица Диана Анкудинова рассказала о роскошном подарке от продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщает издание Hello.

По словам звезды шоу «Ты супер!» и «Голос.Дети», именитый музыкант подарил ей квартиру в Москве. При этом артистка отметила, что планирует обзавестись новым жильем в столице в обозримом будущем.

«Но я бы хотела расширяться, обновляться, и поэтому делаю все для того, чтобы эта большая мечта тоже исполнилась», — призналась Анкудинова.

В то же время певица не стала раскрывать стоимость квартиры мечты. Она также не захотела уточнять площадь и расположение жилья, подаренного Крутым.

Известно, что Диана Анкудинова начала музыкальную карьеру с победы в двух сезонах подряд шоу «Ты супер!». Впоследствии артистка приняла участие в других престижных музыкальных проектах, а также выпустила сольный альбом и несколько песен.

Ранее Диана Анкудинова рассказала о тяжелом детстве. Как призналась исполнительница, она даже не знает, кто ее биологический отец.