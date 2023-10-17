«Били головой об стенку, топили в ванной»: Диана Анкудинова рассказала, как ее чуть не убила родная мать

Диана Анкудинова призналась, что мать не хотела рожать ее. Певица поделилась подробностями о тяжелом детстве в YouTube-шоу Ксении Собчак.

Первые годы жизни на звездой издевалась родная мать, после чего девочку отдали в детский дом. Однако, как только Диана добилась успеха в шоу-бизнесе, родительница захотела связаться с ней и даже просила встретиться. Анкудинова тогда отказала матери. Девушка до сих пор помнит, как женщина едва не убила ее.

«Были побои, голод очень долгое время. Все, что я ела – это селедка. Когда попала в детдом и увидела нормальную еду, то не принимала ее – мне нужна была селедка... Помню, как меня били головой об стенку, топили в ванной, помню, как какие-то люди устраивали в нашей квартирке вечеринки», – рассказывает артистка.

Диана Анкудинова отметила, что даже не знает, кто ее биологический отец. При этом она благодарна, что получила такой опыт, поскольку считает, что иначе бы у нее развилась звездная болезнь.

Однажды неравнодушная соседка сообщила об издевательствах над ребенком в органы опеки, и девочку забрали.

«Мама не хотела, чтобы я родилась, как я понимаю, учитывая, сколько абортов она сделала – 12. Когда ты знаешь, что ты единственный ребенок, который выжил, то испытываешь благодарность жизни. Мама пыталась что-то доказывать, говорила, что не отдаст меня. Но она не судилась», – подчеркнула Диана.

Через некоторое время Анкудинову взяла под опеку Ирина Поник. Женщина тогда была массажисткой, а теперь она является продюсером певицы.

С Ириной в соцсетях связывалась родная мать девушки. Однако их разговор был короткий. Родительница обвинила новую семью Дианы в клевете, и в ответ на это Поник подала заявление в полицию.

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