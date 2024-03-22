Певица Анита Цой сообщила об усыновлении ребенка из детского дома: «Помню его руки»

53-летняя певица Анита Цой приехала с туром «Россия — это мы!» в Уфу. Во время поездки она помогла малышу из детского дома обрести семью.

Первая леди Башкортостана Каринэ Хабирова предложила Аните Цой прийти в Дом ребенка. Анита привезла туда подарки и провела весь день с одним из воспитанников.

«Помню его руки, тепло и совсем взрослые грустные глаза. Конечно, я понимала, чего он ждет и о чем мечтает», — цитирует певицу mk.ru.

Сюжет о приезде народной артистки РФ в детский дом, вышедший на местном канале, вызвал большой резонанс. По счастливой случайности, на странице проекта «Ради добра» его увидела семья, которая решила усыновить ребенка. Благодаря участию звезды, мальчик попал в новой семью с максимальной скоростью. Теперь у него есть дом.

Анита призналась, что расплакалась от счастья, когда узнала об усыновлении малыша. По ее словам, взять на себя такую ответственность могли только добрые и светлые люди, которые «у Бога на особом счету, и им уготовлен рай».

Артистка верит, что жизнь у ее подопечного будет долгой и счастливой, а она пообещала участвовать в ней.

«Теперь он будет самым счастливым на свете. Ведь когда есть семья, это и есть настоящее счастье. Его не купишь ни за какие деньги», — заключила звезда.

Ранее Анита Цой призналась, что муж изменял из-за лишнего веса после родов.