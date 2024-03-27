Певица Анита Цой решила не отменять мюзикл «Ожерелье России» после теракта

Певица Анита Цой сообщила, что ее мюзикл «Ожерелье России» не будет отменен, несмотря на теракт. В зале на время мероприятия усилят меры безопасности.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Цой напомнила, что сначала большим испытанием для артистов был коронавиус. После теракта в «Крокус Сити Холле» она решила, что будет работать и «взвешивать репертуар». Зрители, по ее мнению, решат сами, идти на концерт или нет.

«Но, самое главное, никогда нельзя показывать врагу, что мы его испугались. Именно поэтому я и мои единомышленники, например, решили не отменять и не переносить наш мюзикл «Ожерелье России», - поделилась исполнительница.

На него планируют прилететь дети со всей России – родители не отказались от поездки. Было решено не проводить яркий парад перед концертным залом – это небезопасно и неуместно, считают организаторы.

Для большей безопасности будут привлечены сотрудники Росгвардии, увеличено количество постов с вооруженной охраной.

Ранее по поводу выступлений звезд после теракта высказалась певица Ольга Серябкина. Она считает, что нельзя поддаваться панике и отметила необходимость обращать внимание на безопасность.