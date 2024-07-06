Музыкант Юрий Лоза рассказал, что содержит на даче полтора десятка кур. Об этом он рассказал aif.ru.

Юрий Лоза давно переехал жить за город. У музыканта большой участок с домом, огородом и даже маленьким хозяйством.

«Кур у меня полтора десятка. Есть специальный человек, который приходит раз в день, отпускает их побегать, если погода нормальная, а потом загоняет обратно», — рассказал он.

По словам Лозы, после переезда за город он начал чувствовать себя гораздо лучше. В свободное от работы время певец любит сыграть в шахматы по Сети или почитать книги.

«Есть специальная компьютерная программа, которая позволяет играть с шахматистами по всему миру. У меня в компьютере открыто одновременно больше десятка партий, на ответный ход и размышления там даются сутки. Так что раз в день я захожу в сеть, делаю ход и жду ответа», — объяснил он.

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