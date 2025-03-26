Певица Анита Цой подала иск к арендодателю из-за 829 тысяч рублей

Российская певица Анита Цой обратилась за защитой своих прав в суд. Она подала иск к организации, которая предоставляет услуги по аренде помещений.

Заявление исполнительницы о взыскании крупной суммы появилось в распоряжении Telegram-канала Звездач. В нем указано, что ответчиком по делу выступает ООО «Агат». Цой, в свою очередь, также действуют от лица компании — ООО «Галерея Мастер».

Подробности спора между двумя сторонами на раскрываются. Известно, что он связан с нарушениями условий договора аренды со стороны ответчика. Цой требует с ООО «Агат» сумму в размере 829 тысяч рублей. Когда состоится первое слушание по делу, пока информации нет.

Ранее сообщалось, что исполнительницу заподозрили в желании уйти из музыки и заняться фермерством. Причиной послужили изменения в структуре ее бизнеса.