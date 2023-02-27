Певица Анита Цой официально сменила имя и фамилию из-за раздвоения личности

Певица Анита Цой решилась на откровенное признание. Оказалось, что в 45 лет она решила полностью поменять имя и фамилию, данные ей с рождения. Причиной для такого важного шага стало то, что долгое время она чувствовала себя двумя разными людьми.

По словам артистки, еще пять лет назад она была не Анитой Цой, а Анной Ким. Именно так ее назвали родители. Но сама исполнительница еще с юности поняла, что является другим человеком, и сейчас уже мало, кто вспоминает о том, что она была раньше Аней.

«Просто у меня начиналось раздвоение личности. Анита в моем представлении — более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. а Анна — сдержанная, холодная, царственная», - поделилась вокалистка.

Исполнительница рассказала, что Анитой ее стали называть еще в молодости, когда она работала в детском лагере вожатой. А новую фамилию ей подарил муж. Тогда уже она задумалась о том, что Анна Цой звучит грубовато, поэтому вспомнила имя, данное ей ребятами в юности во времена преподавания брейк-данса.

Сейчас все близкие уже практически привыкли к тому, что певица даже по паспорту не является Анной. Муж сразу был не против подобных перемен, а вот мама известной артистки долго не могла смириться. Однако постепенно прежнее имя Аниты совсем перестало звучать в их семье.

Ранее стало известно, что в Израиле Аллу Пугачеву зовут совершенно другим именем.