Певица Ани Лорак восхитила снимком с повзрослевшей дочкой от бывшего мужа. Знаменитость опубликовала семейное фото в соцсети.

В личном блоге Ани появилось фото с дочкой Софией от предыдущего брака. На снимке девочка предстала в спортивном образе и с макияжем, который подчеркнул ее сходство с мамой.

Под снимком с дочкой Лорак анонсировала новую песню, ставшей для нее личной. «В ней свет и слезы. В ней моя душа», — высказалась артистка.

Первым на пост Ани отреагировал супруг Исаак Виджраку, поддержавший ее перед премьерой: «Уверен, что эта новая прекрасная песня растрогает многие сердца».

Однако больше всего было комментариев о сходстве Ани и дочки.

«Как же вы похожи», — написала мама Тимати.

Ее мнение поддержали и другие подписчики Лорак: «Как же Сонечка стала похожа на вас! Кажется, что дочь будет петь с вами».

Ранее концерты Ани Лорак потребовали отменить из-за сообщений о связи с ВСУ. Подробности читайте в этой новости.

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