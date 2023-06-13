Ани Лорак отметила 12-летие дочери с новым возлюбленным

На днях певица Ани Лорак организовала вечеринку в честь 12-летия дочери Софии. На праздник за городом в стиле Барби были приглашены родные и близкие, среди которых новый возлюбленный певицы, инструктор по йоге Исаак Виджраку.

Об этом сообщает портал Первый женский.

На празднике было весело: все танцевали и участвовали в конкурсах. В конце вечера был подан торт от кондитера Рената Агзамова: помимо фигурок Софии с подругами на торте были съедобные фото участниц группы Blackpink — видимо 12-летняя дочь певицы любит корейскую поп-музыку.

«Моя любимая доченька, ты самая невероятная и восхитительная девочка на свете!» — написала артистка в своем личном блоге.

Также на опубликованном в соцсетях видео заметно, что София запускала воздушные шары в небо и с новым избранником мамы — 46-летним инструктором по йоге из Испании. Видимо, отношения у пары серьезные.

Об отношениях Ани Лорак с Исааком Виджраку стало известно в феврале этого года. Обладатель титула «Мистер Испания 2002» проживает на Ибице. У него есть сын от предыдущих отношений.

Кстати, бывший муж Ани Лорак и отец Софии, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, на празднике не присутствовал.

Ранее мы писали, что бывший супруг певицы женился в июне этого года на девушке, которая младше его на 20 лет.