Ани Лорак отметила 12-летие дочери с новым возлюбленным
Певица Ани Лорак отметила день рождения дочери с избранником — инструктором по йоге.
Фото: Starface.ru
На днях певица Ани Лорак организовала вечеринку в честь 12-летия дочери Софии. На праздник за городом в стиле Барби были приглашены родные и близкие, среди которых новый возлюбленный певицы, инструктор по йоге Исаак Виджраку.
Об этом сообщает портал Первый женский.
На празднике было весело: все танцевали и участвовали в конкурсах. В конце вечера был подан торт от кондитера Рената Агзамова: помимо фигурок Софии с подругами на торте были съедобные фото участниц группы Blackpink — видимо 12-летняя дочь певицы любит корейскую поп-музыку.
«Моя любимая доченька, ты самая невероятная и восхитительная девочка на свете!» — написала артистка в своем личном блоге.
Также на опубликованном в соцсетях видео заметно, что София запускала воздушные шары в небо и с новым избранником мамы — 46-летним инструктором по йоге из Испании. Видимо, отношения у пары серьезные.
Об отношениях Ани Лорак с Исааком Виджраку стало известно в феврале этого года. Обладатель титула «Мистер Испания 2002» проживает на Ибице. У него есть сын от предыдущих отношений.
Кстати, бывший муж Ани Лорак и отец Софии, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, на празднике не присутствовал.
Ранее мы писали, что бывший супруг певицы женился в июне этого года на девушке, которая младше его на 20 лет.