Певица Ани Лорак снялась в купальнике во время романтического отдыха с мужем. 46-летняя артистка опубликовала снимки с медового месяца в соцсетях и посвятила нежные строки избраннику Исааку Виджраку.

Исполнительница хита «Удержи мое сердце» наслаждалась отпуском со своим мужем-испанцем. Они сыграли свадьбу на Мальдивах и продолжают делится контентом с отдыха. На новых снимках Ани позировала в черном слитном купальнике и в белой накидке.

На следующем фото она была с мужем в романтической обстановке. Они ужинали на берегу океана и смотрели друг другу в глаза. Лорак снялась на закате с собранными волосами и в крупном ожерелье. Она выбрала прозрачное кружевное платье и была босиком на песке.

«Я тону в твоих глазах и не хочу назад!» – написала певица и поинтересовалась, хотят ли поклонники новый альбом.

Напомним, что 13 марта 2025 года стало известно о свадьбе Лорак с инструктором по йоге. Они решили устроить к мероприятию фотосессию и запечатлели самый сокровенный момент. Кадрами звезда поделилась в соцсетях.

Ранее мы писали о том, почему дочери Ани Лорак не было на свадьбе матери.