Певица Ани Лорак раскрыла свои секреты красоты

Певица Ани Лорак уже много лет выступает на сцене и остается в прекрасной форме. В своем блоге в интерактиве с подписчиками 45-летняя звезда поделилась собственными секретами красоты. Об этом сообщает женский журнал Клео.ру.

Так, Ани Лорак рассказала об уходе за лицом. Знаменитость поделилась, что утром после очищения она использует легкие крема по типу флюидов или лосьонов. Певица считает, что не нужно перегружать кожу жирными средствами. Кроме того, артистка отметила, что дневной и ночной уход за лицом различаются.

Также певица рассказала о том, что помогает ей оставаться в форме. Ани Лорак ежедневно делает планку и определенные физические упражнения. По мнению звезды, важную роль играют умеренное питание и отсутствие приема пищи на ночь.

Знаменитость призналась, что в случае эмоциональной нагрузки она берет выходной и тратит день на себя.

«Нужно расслабляться, устраивать себе отдых», – написала певица.

Ани Лорак считает, что радость от жизни можно получать и от простого массажа или покупки новой пары обуви.

Напомним, певица Ани Лорак успешно выступает на российской сцене с конца нулевых. Карьеру в отечественном шоу-бизнесе певица начала с участия в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2001). После этого начался карьерный взлет артистки: она много раз становилась номинантом премий «Золотой граммофон», Муз-ТВ, «Песня года» и других.

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