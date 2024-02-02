52-летняя Нетребко снялась в купальнике и удивила фанатов

52-летняя оперная певица Анна Нетребко снялась в разноцветном купальнике и опубликовала фото в соцсетях. Фанаты отметили, что знаменитость стала стройнее.

Оперная дива показала свою изящную фигуру во время отдыха в бассейне. Она выбрала яркое монокини и сделала изящную прическу. А свой глубокий вырез, обнажающий декольте, решила прикрыть на снимке смайликом.

«Я не любительница спа, но сегодня исключение», — поделилась артистка.

Напомним, что Нетребко воспитывает 15-летнего сына от баритона Эрвина Шротта, с которым у нее были помолвка и отношения. Она открыто говорит о том, что ее сын, Тьяго, имеет особенности в развитии, в частности, аутизм. Тем не менее, подросток успешно учится в девятом классе венской школы и не отстает от своих сверстников. По словам артистки, для таких детей, как ее сын, главное — не медицина, а любовь и внимание.

С 2015 года Нетребко находится в браке с тенором Юсифом Эйвазовым. Певец рассказывал, что первая встреча с Тьяго произошла, когда мальчику было всего шесть лет, и оба были немного настороженными. Эйвазов признавался, что изначально был неуверен, как взаимодействовать с ребенком, но ему удалось найти правильный подход. Он также неоднократно подчеркивал, что считает Тияго своим сыном и занимается его воспитанием.

Ранее мы писали о том, что Нетребко общается с сыном исключительно на иностранном языке. Мать и сын обсуждали одну из картин Пикассо на английском, что вызвало негодование поклонников.