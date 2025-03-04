Певица Ани Лорак публично обратилась к 22-летней дочери жениха

Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, публично поздравила дочь возлюбленного Исаака Виджраку с днем рождения. Артистка пожелала счастья 22-летней Эбони Виджраку.

«С днем рождения, красавица! Любви и счастья!» — написала Ани в комментариях в личном блоге возлюбленного.

Работающий инструктором по йоге Исаак также обратился к дочери и заявил, что для него она всегда останется маленькой девочкой.

У Ани Лорак сложились хорошие отношения с наследницей жениха. Эбони пытается покорить Голливуд и уже снялась в американском сериале. Известно, что у Виджраку также есть сын, родившийся в 2021 году.

У Лорак есть 13-летняя дочь от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара развелась в 2019 году.

Ранее 46-летняя Ани Лорак призналась, что хотела бы дом у моря, и высказалась о будущих детях. Она в шутку заявила, что готова родить даже десять детей после свадьбы с возлюбленным, которая должна состояться в 2025 году.