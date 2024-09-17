Хирург Хайдаров раскрыл секрет молодости певицы Ани Лорак

Эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) на протяжении многих лет активно выступает на сцене. Но, кажется, будто 45-летняя артистка совершенно не стареет — она прекрасно выглядит и следит за своей фигурой. Многие фанаты подозревают, что звезда сделала множество операций, чтобы достичь такого результата. Сайт «Страсти» решил узнать у пластического хирурга клиники IQPLASTIQUE Тимура Хайдарова, что изменила в своей внешности исполнительница.

Несмотря на все слухи и подозрения, хирург поспешил заверить — Ани Лорак не делала пластических операций. Это доказывают и снимки Каролины — черты лица звезды остались такими же.