Хирург Хайдаров раскрыл секрет молодости певицы Ани Лорак
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Эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) на протяжении многих лет активно выступает на сцене. Но, кажется, будто 45-летняя артистка совершенно не стареет — она прекрасно выглядит и следит за своей фигурой. Многие фанаты подозревают, что звезда сделала множество операций, чтобы достичь такого результата. Сайт «Страсти» решил узнать у пластического хирурга клиники IQPLASTIQUE Тимура Хайдарова, что изменила в своей внешности исполнительница.
Несмотря на все слухи и подозрения, хирург поспешил заверить — Ани Лорак не делала пластических операций. Это доказывают и снимки Каролины — черты лица звезды остались такими же.
«Как говорит сама Каролина: „Пока держимся“. Я, как врач, считаю, что секрет такой внешности в сочетании хорошей генетики, здорового образа жизни и уходовых процедур. Она, несомненно, придерживается правил правильного питания, спорта и регулярного ухаживает за собой: делает косметологические и эстетические процедуры. Но следов хирургии ни на теле, ни на лице звезды точно нет», — говорит Хайдаров.
Эксперт рекомендует для поддержания своей красоты, прежде всего, начать с изменений в образе жизни и тщательно следить за здоровьем. Продлить молодость помогут и косметологические процедуры, грамотно подобранные врачом.