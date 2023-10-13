Певица Ангелина Суркова назвала дату свадьбы с Владом Соколовским

Певица Ангелина Суркова рассказала, когда выйдет замуж за Влада Соколовского. Торжество состоится весной 2024 года, рассказала она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Владислав сделал предложение Ангелине летом прошлого года спустя пять месяцев после рождения сына. По словам певца, он перед этим волновался «как мальчишка и с трепетом ждал положительный ответ от возлюбленной.

Отвечая на вопросы подписчиков, девушка рассказала, когда и где все-таки пройдет свадьба.

«Свадьба будет в апреле в чудесном, красивом месте, а потом отправимся в свадебное путешествие», — ответила исполнительница на один из самых популярных вопросов от подписчиков.

Отметим, что ранее исполнитель состоял в браке с певицей и блогером Ритой Дакотой, с которой он познакомился на «Фабрике звезд». Пара расписалась в 2015 году и рассталась через три года с громким скандалом. Дакота обвинила мужа в многочисленных изменах, а предательство стало для нее психологической травмой. Девушке пришлось заниматься медитациями и психотерапией. Позже экс-супругам удалось наладить отношения ради пятилетней дочери Мии.

Напомним, новогодние праздники обернулись для Влада Соколовского серьезными проблемами со здоровьем. Накануне Рождества певец сообщил об острых болях, а затем и вовсе вышел на связь с поклонниками из больницы. Он рассказал, что у него воспалился аппендицит, и медикам пришлось провести срочную операцию. Из-за этого он сильно похудел.