Певица Анет Сай вышла замуж за рэпера 10AGE спустя 2 года после помолвки

27-летняя певица Анет Сай спустя два года после помолвки сыграла свадьбу с рэпером 10AGE (Дмитрием Пановым – прим. «Страсти»). Кадры с церемонии артистка опубликовала в личном блоге.

Невеста с женихом предпочли организовать выездную регистрацию вместо классической росписи в ЗАГСе. Церемония прошла на берегу реки. Анет выбрала для свадьбы платье с пышной юбкой и открытым корсетом, а Дмитрий был в костюме молочного цвета.

Судя по кадрам, показанным в Сети, на празднике артистов был дресс-код. Гости вечера были в нарядах бежевого и пастельно зеленого цветов. Среди приглашенных оказались и блогеры Аня Покров и Артур Бабич. Они признались, что это была одновременно и трогательная, и веселая свадьба.

«Это, действительно, была самая музыкальная свадьба, на которой мы только были! Поздравляем еще раз, от всей души, ребят!» - сообщили блогеры.

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