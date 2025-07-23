«Вопрос денег точно не стоит»: Арсений Бородин из «Челси» рассказал о подготовке к свадьбе

Арсений Бородин рассказал о свадьбе с возлюбленной после 7 лет отношений. Певец поделился подробностями личной жизни с сайтом «Страсти».

Арсений Бородин уже 7 лет состоит в отношениях с возлюбленной по имени Анна. Его избранница далека от шоу-бизнеса и работает врачом. По словам певца, на сегодняшний день он копит на свадьбу. Арсений хотел бы, чтобы торжество было камерным, однако самостоятельно принять такое решение он не может. Бородин признается, что пока они не смогли с возлюбленной договориться о формате свадьбы.

«Вопрос денег точно не стоит. Здесь вопрос того, что мы хотим, как мы хотим, и будет ли это только узкий круг или свадьба, как у нас любят на 100 человек, чтобы всех позвать. Честно скажу, я не фанат больших сборищ. Я бы хотел максимально спокойно, да даже вообще вдвоем. Но поскольку в этом мероприятии под названием «свадьба» ты принимаешь участие не один, есть еще мнение второго человека. Мы пока к общему какому-то мнению не пришли, и поэтому не могу ничего сказать», — признался Арсений.

По словам певца, сначала Анне было трудно смириться с повышенным вниманием поклонниц. Однако за 7 лет отношений она смогла принять публичность Бородина.

«Поначалу, конечно, было тяжело, потому что повышено женское внимание, и непонятно, как я к этому отношусь, и вообще тяжело человеку из другой сферы это все понять, принять, прожить. И потом вы просто к этому вообще не возвращаетесь, потому что не возникает поводов. И дальше только счастье, спокойствие, умиротворение, гармония, любовь, забота», — резюмировал музыкант.

Полное интервью Арсения Бородина о съемках в шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», критике Пелагеи и подготовке к свадьбе читайте здесь.