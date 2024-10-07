Певец Филипп Киркоров показал архивные фото с Анастасией Стоцкой в ее 42-летие
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Певец Филипп Киркоров обратился к коллеге Анастасии Стоцкой в ее день рождения. Артистке исполнилось 42 года. Пожелания на своей странице в социальной сети исполнитель хита «Снег» не стал писать, зато поделился архивными фотографиями.
Киркорова и Стоцкую связывает многолетняя дружба. Из-за того, что звезды всегда тепло относились друг к другу, их часто подозревали в романе. До сих пор ходят слухи, что дети Анастасии именно от Филиппа, так как они внешне сильно похожи. Но эти сплетни певица неоднократно опровергала.
Филипп не скрывает, что любит Стоцкую как подругу и коллегу. Они встречаются на сцене и за ее пределами. В личном блоге вокалист продемонстрировал старые фото с Анастасией, тем самым показав, как долго они уже есть в жизнях друг друга. В подборке нашлись снимки и со светских мероприятий, и из личного архива Киркорова.
«С днем рождения, Настя», - лаконично написал Филипп.
Напомним, что Стоцкая была замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном. От него она родила двоих детей – сына Александра и дочь Веру. В 2019 году супруги расстались. После этого они пытались восстановить семью, но у них ничего не вышло, поэтому они официально оформили развод.
Ранее Анастасия Стоцкая снялась с повзрослевшим сыном, похожим на Филиппа Киркорова.