Певец Филипп Киркоров показал архивные фото с Анастасией Стоцкой в ее 42-летие

Певец Филипп Киркоров обратился к коллеге Анастасии Стоцкой в ее день рождения. Артистке исполнилось 42 года. Пожелания на своей странице в социальной сети исполнитель хита «Снег» не стал писать, зато поделился архивными фотографиями.

Киркорова и Стоцкую связывает многолетняя дружба. Из-за того, что звезды всегда тепло относились друг к другу, их часто подозревали в романе. До сих пор ходят слухи, что дети Анастасии именно от Филиппа, так как они внешне сильно похожи. Но эти сплетни певица неоднократно опровергала.

Филипп не скрывает, что любит Стоцкую как подругу и коллегу. Они встречаются на сцене и за ее пределами. В личном блоге вокалист продемонстрировал старые фото с Анастасией, тем самым показав, как долго они уже есть в жизнях друг друга. В подборке нашлись снимки и со светских мероприятий, и из личного архива Киркорова.

«С днем рождения, Настя», - лаконично написал Филипп.