Певица Анастасия обнаружила огромный синяк на лице умершей в психбольнице матери

Певица Анастасия рассказала, что на лице умершей в психиатрической больнице матери Людмилы Салдадзе был огромный синяк. Его не смогли загримировать в крематории.

Подробности Анастасия сообщила сайту mk.ru.

Она призналась, что «чуть в обморок не упала, когда увидела маму». В психбольнице Анастасии не разрешили посмотреть на родственницу и сказали, что «не положено».

«В крематории ее даже загримировать не смогли. У нее с правой стороны лица – просто огромный синяк», - рассказала артистка.

Она предположила, что мать пережила перед смертью «ужас» - ей могли дать сильную оплеуху или женщину ударили кулаком.

По словам исполнительницы, мама не жаловалась на здоровье и была физически крепким человеком. Она допускает, что смерть ее стала «очень мученической».

Также выяснилось, что из телефона женщины вынули сим-карты.

«То есть их кто-то вынул, видимо, чтобы она не смогла мне позвонить и попросить о помощи», - рассказала певица и добавила, что пропало удостоверение Члена Союза Кинематографистов России.

Анастасия полагает: так сделали, чтобы мать попала в больницу как простая бабушка, а не известный режиссер. Она не будет оставлять дело просто так – певица обратилась в полицию и дала показания в Следственном комитете.

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