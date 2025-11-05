Певица Анастасия кардинально сменила имидж к 60-летию

Певица Анастасия, известная огненно-рыжими волосами, кардинально сменила имидж к 60-летию. Исполнительница показала себя с неожиданной стороны в программе «Малахов» на России 1.

К съемкам звезда сменила рыжий цвет на пепельный блонд. Вместо платьев с блестками Анастасия выбрала небесно-голубой пиджак и темные брюки.

Ведущий отметил, как прекрасно выглядит 60-летняя артистка.

«Ты везде разная, и сейчас тоже», - отметил Малахов.

При этом еще в начале осени Анастасия была с привычным цветом волос.

Ранее сообщалось, что исполнительница осталась без пенсии из-за отсутствия трудового стажа. По словам артистки, для выплат надо ждать 65 лет. Певица никак не может подтвердить стаж, так как в 2014 году в ее доме случился пожар, были уничтожены все документы.