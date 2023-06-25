Певица Алсу засветилась на публике с неизвестным мужчиной

Певица Алсу подогрела слухи о расставании с мужем Яном Абрамовым. Дело в том, что звезда выложила в свои соцсети фотографию, где она заключена в объятия бородатого мужчины.

Артистка отправилась в заграничное путешествие. Алсу уже прогулялись по улицам Нью-Йорка, а вскоре решила посетить концерт Бейонсе. Своей радостью знаменитость делится с подписчицами в виде новых снимков.

Однако поклонники испытали неоднозначные эмоции, когда Алсу показала себя в объятиях неизвестного брюнета. Лица мужчины не видно, можно разглядеть лишь очертания очков и густую бороду.

Некоторые поклонники предположили, что это может быть сам Ян, просто бизнесмен сменил имидж. Ещё одна версия — Алсу уехала отдыхать с братом. Но другие убеждены, что знаменитость обрела новую любовь.

К слову, и Яна Абрамова начали часто замечать в компании других девушек.

Ранее мы писали, что 39-летняя певица Алсу сделала заявление на фоне проблем с налоговой.