Певица Алсу взяла в руки оружие и показала, как научилась стрелять. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Алсу рассказала, что каждый месяц пообещала себе учиться чему-то новому. Она выложила видео с брутальным образом и призналась, что отправилась учиться на стрельбище.

Судя по кадрам, певица училась стрелять из пистолета и автомата — на видео видно, как после выстрелов Алсу падают мишени.

«Даже не знаю, как это прокомментировать», — подписала ролик она.

В комментариях пользователи шутят о бывшем муже певицы: «Интересно, кого вы представляли в качестве мишени?», «Кажется, Алсу теперь не только поет про „Зимний сон“, но и устраивает вечный сон для бывших».

Напомним, Алсу развелась с супругом Яном Абрамовым в августе 2024 года после 18 лет брака.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя певица Алсу откровенно рассказала о проблемах в браке с Яном Абрамовым.