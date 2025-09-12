«Не хотел, чтобы я работала»: Алсу раскрыла детали развода с Яном Абрамовым

42-летняя певица Алсу откровенно рассказала о проблемах в браке с Яном Абрамовым. Ее слова передает ОК!

В новом интервью Алсу призналась, что в детстве ее опекал отец. Затем, выйдя замуж, она попала под контроль Абрамова. По словам певицы, Ян делал для нее все, при этом он повлиял на отказ от творческой деятельности.

«Все вопросы были закрыты: быт, персонал — все что угодно. Да, в какой-то момент я перестала много работать, перестала гастролировать. Я родила двух дочерей, они погодки. Ну, конечно, и Ян не хотел, чтобы я работала», — высказалась знаменитость.

Алсу и сама со временем стала считать, что профессиональная деятельность нарушит семейную идиллию. Именно поэтому за 18 лет брака у нее было всего 2 сольных концерта.

«Когда я вышла замуж, у меня не было такого, чтобы я страдала из-за того, что у меня прекратилось это все. Во-первых, я продолжала записывать песни. Да, не так часто я их выпускала, да, у меня не было большого количества выступлений, какого-то своего заработка», — заявила она.

Все это привело к тому, что Алсу стала зависима в финансовом плане от Яна.

