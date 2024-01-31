Певица Алсу впервые за долгое время вышла в свет с кольцом на безымянном пальце правой руки. Она поделилась фотографиями и видео с выступления на «Авторадио» в соцсети. Об этом сообщает «Центральная служба новостей».

На выступление артистка надела короткое платье черного цвета и длинные сапоги. Алсу представила на видео свои популярные хиты, держа в руках микрофон с бриллиантовым кольцом на пальце.

На данный момент о личной жизни певицы ничего не известно. Весь прошлый год ходили слухи о ее проблемах с мужем Яном Абрамовым и их возможном разводе.

Алсу не комментировала сплетни и не поздравляла Абрамова с днем рождения публично в социальных сетях. До сих пор нет официальных подтверждений о расставании певицы с бизнесменом. Напомним, что у пары трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль.

Представители певицы не комментируют перемены в ее личной жизни. Кроме того, Ян Абрамов также не делал заявлений о семье в соцсетях.

В начале года Алсу затронула тему значительных перемен в своей жизни, что вызвало беспокойство среди ее поклонников. Певица поделилась, что в 2023 году ее жизни произошли кардинальные изменения, но не рассказала о конкретных событиях.

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза показала редкое фото с мужем в его день рождения.