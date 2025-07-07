Певица Алсу в свой день рождения исполнила давнюю мечту 8-летнего сына Рафаэля

Певица Алсу сделала необычный подарок своему сыну Рафаэлю. Случилось это во время празднования 42-го дня рождения исполнительны.

Артистка отметила праздник в кругу своих подруг. Торжество прошло в формате девичника. Однако один мужчина на мероприятии все же присутствовал — 8-летний наследник певицы. И Алсу исполнила давнюю мечту мальчика.

Дело в том, что Рафаэль является поклонником маминой коллеги, певицы Евы Власовой, которая тоже присутствовала на вечеринке. Знаменитости близко сошлись во время записи совместного трека «Табу». И теперь Алсу познакомила с подругой своего сына.

«Сбылась мечта моего сына. Он обожает Еву. Рафаэль хотел с ней сфотографироваться, снять видео, и ему все удалось», — поделилась Алсу в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также на торжестве присутствовали дочери артистки. Причем Микелла сделала маме сюрприз и специально прилетела из Штатов, где она закончила обучение.

Ранее мы писали о том, как исполнительница хита «Зимний сон» Алсу в свой день рождения снялась для своей соцсети в домашней обстановке среди роскошных букетов из роз разного цвета, подаренных ей неизвестным почитателем.