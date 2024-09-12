Опубликовано 12 сентября 2024, 19:371 мин.
Певица Алсу улетела в США сразу после развода
Певица Алсу улетела в США с подругой после развода с Яном Абрамовым.
© Starface.ru
Певица Алсу улетела из России вскоре после развода с мужем Яном Абрамовым. Пунктом назначения артистки стали США.
Соответствующая публикация появилась в личном блоге исполнительницы.
Артистка разместила фото с подругой с улиц Нью-Йорка.
«Уже традиционное фото раз в год с моей Арианой. Люблю тебя, детка, и уже скучаю», - написала Алсу.
На фото певица позировала в светлых джинсах, белом топе и рубашке с леопардовым принтом. Из аксессуаров Алсу выбрала белую сумку и солнцезащитные очки.
Напомним, 27 августа суд развел Алсу и Яна Абрамова. Им предстоит суд по разделу совместно нажитого имущества. В день развода Алсу написала, что в ее жизни началась новая глава.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева