Певица Алсу улетела в США сразу после развода

Певица Алсу улетела из России вскоре после развода с мужем Яном Абрамовым. Пунктом назначения артистки стали США.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге исполнительницы.

Артистка разместила фото с подругой с улиц Нью-Йорка.

«Уже традиционное фото раз в год с моей Арианой. Люблю тебя, детка, и уже скучаю», - написала Алсу.

На фото певица позировала в светлых джинсах, белом топе и рубашке с леопардовым принтом. Из аксессуаров Алсу выбрала белую сумку и солнцезащитные очки.

Напомним, 27 августа суд развел Алсу и Яна Абрамова. Им предстоит суд по разделу совместно нажитого имущества. В день развода Алсу написала, что в ее жизни началась новая глава.