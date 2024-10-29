Певица Алсу улетела из России после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу улетела из России во Францию. После развода с бизнесменом Яном Абрамовым и возвращения на сцену артистка решила устроить себе отпуск в Париже.

Исполнительница поделилась, что отправилась отдохнуть не одна, а с близкой подругой. Компанию ей составила партнер по бизнесу Яна Ядгарова. Вместе они ходят по магазинам, посещают местные рестораны. Алсу показала кадр из Парижа, на котором улыбалась и выглядела счастливой.

«Это прекрасный день для счастья», - подписала снимок певица.

Напомним, что, несмотря на официальный развод, артистка продолжает судебные разбирательства с Абрамовым. Экс-супруги встретятся на заседании 15 ноября. Они будут делить совместно нажитое в браке имущество. Алсу хочет получить половину состояния, которое оценивается в 10 миллиардов рублей. Бизнесмен пытался договориться с бывшей женой мирно, но она настояла на суде.

Ранее Алсу снялась с восьмилетним сыном, которого долгое время скрывала от публики. Мальчик пришел на большой сольный концерт матери в Москве.